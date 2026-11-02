Armengol considera que el uso de Bestard de los coches del Consell de Mallorca demuestra la "connivencia" de PP y Vox

Archivo - El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha defendido que el uso que ha hecho el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, de los coches oficiales sería una prueba de la "connivencia" de PP y Vox, "una vez más".

De esta manera se ha pronunciado la representante de los socialistas al ser preguntada este lunes por la denuncia de la Fiscalía contra el dirigente insular, por un posible delito de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Armengol ha indicado que el PSIB ha reivindicado que en el uso del dinero público se tiene que ser "honesto, transparente y, además, practicarlo".

Por eso, ha recalcado que Bestard tenía una responsabilidad sobre estos hechos pero también el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, cuando se le pidió que lo cesase, por "utilizar un recurso público para un interés privado". Por el momento, la destitución no se ha producido, lo que cree que esto implicaría que hay una "connivencia" entre PP y Vox.