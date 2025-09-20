Armengol critica el discurso "racista" de PP y Vox y defiende la "buena política migratoria" del Gobierno

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, interviene en en la reunión del Consejo Político del PSIB-PSOE - EUROPA PRESS

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y, también, presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha criticado el discurso "racista" de PP y Vox y ha defendido la "buena política migratoria" que, a su juicio, está desempeñando el Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Armengol se ha pronunciado así, este sábado, en su intervención en la reunión del Consejo Político del PSIB-PSOE, máximo órgano de decisión entre congresos, para analizar la situación política actual.

Con motivo de este análisis, la líder socialista se ha referido a la "compleja situación migratoria" que se tiene en Baleares y ha recriminado a la derecha que "en vez de sentarse en la mesa y de ver cómo se gestiona, para defender los derechos de los menores, que pasan por encima de cualquier otro derecho a nivel internacional, se dedican a hacer política sectaria de confrontación con este tema".

"Me parece vergonzoso que pongan como escudo a los menores para tapar sus incompetencias y no hay que dejárselo hacer", ha dicho Armengol, recriminándole al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que el otro día dijera que la acogida "no era una cuestión de solidaridad si no de capacidad". "Este hombre no sabe qué dice. No es cuestión de solidaridad, es de derechos internacionales y de derechos humanos, porque son personas, son niños", ha reseñado.

La socialista también ha recriminado al Govern que "digan que irán al Tribunal Supremo para parar que los dos primeros menores migrantes procedentes de Canarias puedan entrar a Mallorca pero que sí serán bienvenidos 20 millones de turistas cada año en Baleares".

Ante esto, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso ha pedido "ser muy contundentes y muy claros, las personas son personas y no ilegales". "Y el Gobierno de España está haciendo una buena política migratoria y está haciendo mucho trabajo en origen, para que la gente pueda venir con seguridad y vivir en su casa, que se pueda reinvertir en su casa" frente a una derecha que intenta "instaurar un discurso racista en Baleares, lo cual es muy peligroso porque atenta contra la democracia, contra la cohesión social y contra la estabilidad de una sociedad que quiere ser democrática y que siempre ha sido abierta y diversa".

Por ello, ha creído que "vale la pena hacer un agradecimiento especial al trabajo hecho por Alfonso Rodríguez y por todo el equipo de la Delegación del Gobierno en Baleares, que se están dejando la piel". "Nosotros sabemos del trabajo que se está haciendo y la injusticia que está cometiendo el Govern. El que insulta para tapar sus debilidades, el que es capaz de poner a los menores por delante para tapar sus incompetencias es el que tiene el problema".

((Habrá ampliación))