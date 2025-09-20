El PSIB constituye su nuevo Consell Polític, que en este nuevo mandato estará presidido por Patricia Gómez

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha constituido este sábado su nuevo Consell Polític, máximo órgano de decisión entre congresos, derivado del decimoquinto Congreso, para analizar la situación política actual, y que en este nuevo mandato estará presidido por Patricia Gómez.

A través de una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la nueva mesa del Consell Político está de este modo presidida por Patricia Gómez, con Óscar Pasqual como vicepresidente, Pilar Ribas como secretaria primera, Xavier Oliver como secretario de actas y Maria Àngels Pons como secretaria de actas adjunta.

Durante la primera reunión del nuevo Consell Polític, celebrada esta jornada en la sede de UGT Illes Balears, este órgano debatirá, y previsiblemente aprobará, seis propuestas de resolución.

En primer lugar, una propuesta de resolución en defensa de los derechos humanos y en apoyo al pueblo palestino, en la cual el PSIB-PSOE condena el "genocidio" en Gaza, se apoya el reconocimiento del Estado de Palestina, se expresa el apoyo del PSIB-PSOE a la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, se apoya a las medidas aprobadas por el Gobierno de España para restringir las relaciones con Israel, se apoya a las protestas pacíficas y reivindicaciones ciudadanas y se insta a la comunidad internacional y la Unión Europea a garantizar la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza.

La segunda resolución es relativa a la defensa de los derechos de las personas migradas, contra el "racismo institucional" y los discursos de "odio" y en favor de unas Baleares "solidarias, inclusivas y comprometidas con la acogida". En ella, se reafirma el compromiso del PSIB-PSOE con la defensa de los derechos humanos, se reconoce la tarea del Gobierno de España, la Delegación del Gobierno y las entidades sociales en la gestión de las migraciones, exige que los menores migrantes sean protegidos, se reclama un refuerzo de los recursos públicos para garantizar una acogida "digna" y "una integración real de los menores", se denuncia el "racismo institucional de PP y Vox", se pone en valor la contribución "esencial" de las personas migradas al progreso económico y social de las islas, y se expresa el compromiso con un modelo de convivencia basado en "la igualdad, la solidaridad y el respeto".

En materia de vivienda, el Consell Polític del PSIB-PSOE ha planteado una resolución para exigir al Govern que declare las islas como zona de mercado residencial tensado, se declara el compromiso socialista de hacer difusión de los, a su juicio, beneficios que comporta la ley estatal de vivienda y se insta a las administraciones locales a coger la iniciativa y pedir la declaración de zona tensada.

Otra propuesta debatida durante la reunión del Consell Polític ha sido a favor del pacto de estado frente a la emergencia climática, en la que se anima al Gobierno de España a liderar la lucha contra el cambio climático, se rechazan los "retrocesos climáticos de PP y Vox", se exige el compromiso de las instituciones con el cumplimiento de este pacto de estado, y se expresa el compromiso socialista de promover este pacto de estado desde "la participación, el diálogo y el consenso para asegurar su cumplimiento".

Las dos resoluciones restantes han sido presentadas por las Juventudes Socialistas de las Baleares, contra la "deshumanización" y el "uso político de la migración" y a favor de una movilidad "sostenible, integral, eficaz y gratuita".

Finalmente, el Consell Polític ha aprobado la incorporación de Quim Torres como nuevo secretario de Ideas y Programas de la Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE, con el objetivo, según han apuntado los socialistas, de impulsar el rearme ideológico del partido.