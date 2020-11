Armengol defiende que el plus de residencia "es una norma que existía desde siempre"

IBIZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha señalado este miércoles que el plus de residencia "es una norma que existía desde siempre" y, además, ha confiado en que el Parlament apruebe el proyecto de Presupuestos elaborado por el Ejecutivo para 2021.

Así ha valorado desde Ibiza la petición de Podemos, socio del Govern, sobre la eliminación del suplemento de 22.000 euros para los cargos del Govern que residen en las otras islas.

Según ha afirmado Armengol contestando a una pregunta sobre esta cuestión, el pasado lunes el Consell de Govern aprobó el "mayor presupuesto de la historia de esta Comunidad Autónoma" que busca responder a los problemas de los ciudadanos.

Durante la presentación del proyecto de los Presupuestos autonómicos para 2021, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, explicó que el plus de 22.000 euros ya no estará disponible para altos cargos que residan en la Península, sino sólo para aquellos que residan en otras islas que no sean la sede del Ejecutivo balear, es decir, fuera de Mallorca.

Armengol ha recordado que la indemnización sirve para que representantes de las otras Islas puedan hacer política a nivel de Govern, con las mismas condiciones económicas que los cargos mallorquines. "Es una norma que existía desde siempre", ha concluido.