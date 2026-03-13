Armengol espera que "la derecha" permita aprobar medidas sociales para paliar los efectos de la guerra en Irán

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y otros representantes del PSIB ante la pancarta del 'no a la guerra' desplegada en la sede del partido en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha mostrado su esperanza en que la "la derecha" no rechace las medidas sociales que pueda proponer el Gobierno central u otras instituciones, para mitigar los efectos económicos de la guerra de Irán.

De esta manera ha respondido la también presidenta del Congreso de los Diputados, al ser preguntada en una intervención ante los medios por las iniciativas que podría plantear el Ejecutivo para atajar un posible incremento de los precios.

Armengol ha alegado que el Gobierno ya trabaja "intensamente" para diseñar un "escudo social" con el que apoyar a las familias afectadas por las consecuencias que tenga esta escala bélica. Al mismo tiempo, ha aludido a la votación que hubo hace unas semanas en la Cámara Baja, en la que se vio como "la derecha" --PP, Vox y Junts-- "tumbaba" el decreto del escudo social.

Asimismo, ha destacado que los socialistas respaldan el lema del 'no a la guerra', ya que ha asegurado que es "una convicción" por "coherencia" y "una forma de entender la política".

"Lo que es inexplicable es que el PP y Vox, en España y Baleares, sigan arrodillados ante las locuras del presidente de los EEUU, Donald Trump, y la situación bélica a la que nos está conduciendo, que rompe el derecho internacional y provoca muertes de gente inocente", ha remarcado.