Armengol no liderará al PSIB en las próximas elecciones autonómicas en Baleares

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, interviene en el Consell Polític del partido celebrado este sábado, 20 de junio de 2026, en Palma.- J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado que no se presentará al proceso de primarias del partido y que, por lo tanto, no será candidata a las próximas elecciones a la presidencia de Baleares.

Armegol lo ha comunicado a la ejecutiva durante su intervención en el Consell Polític del PSIB-PSOE celebrado la mañana de este sábado en Palma, en la que también ha manifestado su intención de encabezar la lista que el partido presente a las elecciones al Congreso, institución que en la actualidad preside.

"Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", ha subrayado.

Armengol ha destacado la necesidad "colocar las piezas de la mejor manera posible" para situar al PSIB lo más cerca posible de la "victoria electoral" en las elecciones municipales, insulares y autonómicas, previstas para mayo de 2027.

"Ahora estamos con el Mundial, y aunque no estoy muy encima, sí que entiendo que cuando quieres competir debes colocar las piezas donde más conviene para que la victoria sea más segura", ha subrayado.

Ha sido entonces cuando ha anunciado que no será la candidata de su partido a encabezar la lista que presente a las elecciones autonómicas y que, por lo tanto, no optará a la presidencia del Govern balear.

Esta decisión significa que Armengol abandonará la política de Baleares, comunidad que gobernó durante ocho años, y pasará al ámbito nacional. Su intención, ha trasladado a la ejecutiva, es presentarse a las primarias en las que se decidirá el candidato o candidata del PSIB al Congreso de los Diputados.

"Esa la decisión que tomamos con fuerza, con ganas, con utopía, con sueños, En 2027 volveremos a gobernar esta comunidad autónoma", ha garantizado. "Las elecciones se ganan contagiando ilusión y diciendo que sí, que tenemos ganas de gobernar esta tierra. Queremos trasladar esta fuerza, ilusión y esperanza con propuestas serias y rigurosas, con gente seria y fiable", ha añadido.

Los procesos de primarias, ha anunciado, comenzarán a partir del próximo mes de julio. Los primeros serán los que decidirán al candidato o candidata al Govern, a los cuatro consells insulares y a los principales municipios del archipiélago.

Más adelante será el turno del resto de municipios y de la lista que se presentará a las elecciones estatales, que ha garantizado, tal y como ha reiterado el presidente Pedro Sánchez, que serán en 2027.

El calendario, ha apuntado, viene marcado por el Comité Federal del PSOE que se celebrará la semana que viene y en el que se abrirá el periodo para llevar a cabo las primarias.

Armengol, que seguirá siendo secretaria general del PSIB, ha reivindicado el trabajo del partido como "un instrumento al servicio de la gente y transformar su vida a mejor", y no como "una finalidad en sí misma".

"En Baleares el partido ha trabajado mucho, porque creemos en la capilaridad, en llegar a todos los municipios y barrios. Hemos trabajado mucho y, lo digo con orgullo, hemos conseguido ser una marca relevante en el Estado", ha aplaudido.

Ese trabajo, ha asegurado, lo han seguido haciendo en el último año, en el que "de forma silenciosa" han ido reuniéndose con las entidades y la sociedad civil para elaborar su proyecto político de cara al próximo ciclo electoral.

"Estamos planteando un programa potente para estas islas. Nos queda poco menos de un año para poder revalidarlo en las urnas. Hacer oposición está bien, y democráticamente es importante, pero sobre todo está bien gobernar, que es cuando tienes capacidad de transformar", ha sentenciado.