Armengol pide al Parlament que informe quién defenderá la reforma constitucional para designar un senador por Formentera

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha pedido al Parlament que informe quiénes serán los integrantes la delegación que debería presentar la reforma constitucional que permita que Formentera elija un senador propio.

Así consta en un escrito dirigido al presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, fechado a 21 de octubre y que ha entrado este lunes en el registro del Parlament.

Armengol recuerda que en octubre de 2018 llegó al Congreso la proposición de ley para la reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que Formentera elija a un senador propio con independencia del que elija Ibiza.

También que en mayo de 2020 el Parlament designó una delegación para la defensa de la proposición pero que, celebradas elecciones autonómicas con posterioridad, no han comunicado la composición actualizada de la misma.

En el caso de que la Cámara autonómica mantenga su voluntad de impulsar esta reforma constitucional, Armengol ruega a Le Senne que facilite la composición de la delegación llamada a realizar su presentación en el Congreso a efectos de posibilitar su inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria.

Cabe recordar que el pleno del Parlament aprobó durante el Debate de Política General celebrado hace dos semanas una propuesta de resolución del diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, para que se impulse la designación de un senador por la isla.

El texto, que recibió 49 votos favorables y solo cinco en contra por parte de los diputados de Vox, insta a la Mesa del Congreso a retomar la tramitación legislativa de la citada proposición de ley.

La designación de un senador por la Pitiusa menor, señala la propuesta de resolución, es una cuestión de "justicia democrática y equidad territorial" y equipararía a Formentera a la isla canaria de El Hierro.