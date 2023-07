Armengol pide el voto a los votantes de El PI, CS y PP "que están asustados con los pactos de retroceso"

PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB-PSOE al Congreso, Francina Armengol, ha pedido el voto "al que siempre ha votado en el PSOE, pero también a los votantes de El PI, Ciudadanos (CS) y PP que están asustados con los pactos de retroceso".

"El domingo o votamos con ilusión, convicción y ganas al Partido Socialista y seguimos avanzando y progresando, o viene una época de retrocesos, involución y mentiras", ha manifestado la candidata este viernes ante más de 200 personas en el acto de cierre de campaña.

Armengol ha pedido "el voto entusiasta de los progresistas", a las 118.000 personas que les votaron en las autonómicas, pero también a los que se quedaron en casa, que ha señalado que "ahora no pueden hacerlo", y a mucha gente que ha podido votar El PI, CS o incluso el PP, "pero que están asustados de los pactos de odio y retroceso".

Además, la candidata socialista ha hecho un llamamiento especial a las mujeres. "Van a por nosotras, y nosotras estaremos de pie, levantadas, con coraje, por nosotras mismas y por nuestras hijas", ha aseverado.

Asimismo, también ha criticado que estos días se ha escuchado "cómo se acusa a los docentes de adoctrinamiento, cómo la violencia machista no existe o cómo hay que invisibilizar al colectivo LGTBI", y ha asegurado que el Orgullo LGTBI se defenderá el domingo "votando en las urnas al PSOE".

La candidata socialista también ha advertido que "el PP es lo mismo que Vox", y ha explicado que se puede ver en Ibiza "donde gobiernan solos con mayoría absoluta y han puesto las políticas de diversidad con salud mental y adicciones, lo que es toda una declaración de intenciones que no podemos consentir".

También ha destacado que Pedro Sánchez es "un hombre valiente, honesto y comprometido", y ha recordado que el PSOE "en los momentos más complicados ha protegido como nunca a la ciudadanía", con la reforma laboral, los ERTE, las ayudas a los fijos discontinuos o el transporte público gratuito.

"No es posible engañar a la ciudadanía, en democracia no todo vale. No podemos consentir que un hombre que ha mentido a toda la ciudadanía con las pensiones y con su relación con un narcotraficante sea presidente de España", ha aseverado.

Para finalizar, la candidata al Congreso ha insistido en que va a Madrid a defender la voz de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, a defender los derechos de los ciudadanos de Baleares y "a defender Baleares más que nunca".

Por último, también ha tenido unas palabras de apoyo para los compañeros de la Agrupación Socialista Palma-Nord agredidos esta mañana con gritos de "que te vote Txapote".

Por su parte, el candidato por Mallorca al Senado, Pere Joan Pons, ha asegurado que los socialistas han tenido que confrontar la mentira, y que "la mejor confrontación es un voto masivo al Partido Socialista el domingo para ganar las elecciones".

Asimismo, ha destacado que se siente "profundamente orgulloso de la herencia recibida", ya que dejan "unas islas mucho mejores que en 2015, pero también una España mucho mejor que en 2018".

El candidato al Senado también ha defendido que "hay partido", por lo que ha pedido el voto "por los jóvenes, por las personas LGTBI, por las mujeres, los pensionistas y también para garantizar la salud de la democracia en España".

Por último, el secretario general de los Socialistas de Palma, Jose Hila, ha apuntado que frente al odio, los socialistas llevan "propuestas, alegría, diversidad, igualdad, ilusión y a los mejores candidatos".

"Los socialistas acabamos muy fuertes, y a los mentirosos los han pillado, y un mentiroso no merece ser presidente del Gobierno de España", ha manifestado.

Para finalizar, ha pedido un fuerte aplauso para los compañeros de Palma-Norte, que han sufrido una agresión "por defender al Partido Socialista del odio".