Arranca el Congreso Internacional Ramon Lull 2025 que ofrecerá medio centenar de ponencias sobre su figura y legado

Prohens destaca la importancia de las jornadas y el compromiso con la proyección internacional de la identidad cultural balear PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional Ramon Llull 2025, bajo el título 'Los espacios de Ramon Llull: contexto, pensamiento y proyección', ha arrancado este jueves y prevé profundizar con más de 50 ponencias sobre el legado y la figura de Ramon Llull.

El acto inaugural ha sido presidido por la presidenta del Govern, Marga Prohens, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en la Escuela de Hostelería de Baleares.

Durante su intervención, Prohens ha destacado la importancia de este congreso como "punto de encuentro académico y cultural de primer nivel". Además, ha subrayado el compromiso del Govern con la promoción del binomio cultura-turismo y con la proyección internacional de la identidad cultural balear.

Para la presidenta, la figura de Llull sigue siendo hoy fundamental, no solo por su legado literario, sino también por su propuesta de diálogo intercultural, razón por la que este congreso "es más necesario que nunca en el siglo XXI".

"Llull fue filósofo, científico y escritor pero, sobre todo, mallorquín. Un pionero que proyectó desde estas islas el conocimiento hacia el mundo, precursor de la computación moderna y de aquello que hoy debatimos como inteligencia artifical", ha apuntado.

Tras el discurso inaugural, el presidente de la Escuela Lulística de Mallorca, Jordi Gayà, ha pronunciado la conferencia inaugural, titulada 'Ramon Llull: un negoci excessiu', en la que ha analizado la dimensión filosófica y espiritual de Llull, así como su capacidad para generar reflexión desde la modernidad.

El Congreso, organizado conjuntamente por el Govern y la UIB y financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), reunirá a más de 50 ponentes y comunicadores internacionales procedentes de universidades y centros de investigación de Europa y América.

El programa se articula en torno a tres grandes ejes: el contexto geográfico e histórico del pensamiento de Llull, su filosofía dentro del marco intelectual medieval y su proyección contemporánea.

Además de las ponencias académicas, el Congreso se complementa con un amplio programa cultural abierto al público, que incluye exposiciones, talleres y actividades familiares en diversas islas.