Arranca el curso básico de los voluntarios de Protección Civil en Baleares para reforzar su preparación ante emergencias - CAIB

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha este sábado el curso básico de voluntariado de Protección Civil, a través del cual los nuevos miembros de las agrupaciones de Baleares podrán obtener los conocimientos y herramientas necesarios para actuar ante cualquier situación de emergencia.

La jornada inaugural se ha celebrado simultáneamente en Menorca e Ibiza, con un total de 52 alumnos admitidos entre ambas islas, y el calendario formativo continuará en Mallorca a partir del próximo 7 de febrero, extendiendo así el curso a todo el archipiélago. Este curso se desarrollará hasta el 28 de febrero.

En Menorca, 20 alumnos de las agrupaciones de Maó, Ciutadella y Es Mercadal han iniciado la formación en las instalaciones de la Policía Local de Ciutadella.

En Ibiza, 32 voluntarios procedentes de Sant Joan de Labritja, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni han participado en la primera jornada junto con los efectivos de Formentera, quienes habitualmente se desplazan para seguir el curso de forma presencial pero que este sábado no han podido hacerlo debido al temporal.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, durante esta sesión se ha impartido el primer módulo, centrado en los principios y la normativa del voluntariado de Protección Civil y en la catalogación de los riesgos municipales.

Durante las próximas semanas, el curso se completará con nuevos contenidos teóricos y prácticos orientados a reforzar la preparación operativa de los voluntarios, mejorar la coordinación con los servicios de emergencias y profundizar en los protocolos de actuación ante diferentes escenarios de riesgo.

Esta formación básica permite a los nuevos integrantes adquirir una base común de conocimientos y garantizar una respuesta homogénea y eficaz en todo el archipiélago, en apoyo a los cuerpos profesionales y siempre al servicio de la ciudadanía.