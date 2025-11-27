Arranca la negociación del primer convenio autonómico de centros de asistencia y educación infantil

Archivo - Pasillo con dibujos y mochilas colgadas en una guardería. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha iniciado las negociaciones encaminadas a alcanzar el primer convenio colectivo autonómico de centros de asistencias y educación infantil de Baleares.

En un comunicado, la organización sindical ha hecho un llamamiento a todas las partes a abordar la negociación con responsabilidad y voluntad de consenso, "situando en el centro la calidad de la atención a la primera infancia y la dignificación de los trabajadores".

El nuevo convenio tiene como objetivo dar respuesta a las demandas y necesidades de las profesionales de la educación 0-3, entre las que destaca el reconocimiento de su función educativa, la mejora de las condiciones sociolaborales y el establecimiento de un sistema que garantice estabilidad y dignificación del sector.

"La educación infantil es una etapa fundamental del sistema educativo y parte de sus trabajadoras han sufrido tradicionalmente una falta de reconocimiento profesional y salarial", han recordado.

Entre las demandas, sobresalen el reconocimiento pedagógico y educativo de la tarea del personal educador, la mejora salarial y el complemento autonómico, la inclusión dentro de la jornada laboral de las horas no lectivas, medidas de estabilidad laboral y reducción de la temporalidad, ratios adecuadas, medidas de conciliación y la inclusión de más recursos para la inclusión educativa.

Cabe recordar que en los últimos meses el sector ha visibilizado sus reclamaciones mediante concentraciones, protestas y acciones como la movilización del 15 de noviembre de 2023, la huelga indefinida de abril de 2025 de los centros externalizados del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Palma, así como otras convocatorias unitarias.

CCOO ha convocado a todas las fuerzas sindicales y patronales representativas para constituir la mesa negociadora autonómica el próximo 17 de diciembre.