Arranca el plan piloto Telesalud Mental con 16 profesionales que atenderán por videollamada a dos pacientes cada uno

La consellera de Salud, Manuela García, asiste a la primera videollamada del plan piloto de Telesalud Mental en la UCA de Ponent - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha puesto en marcha este jueves el plan piloto Telesalud Mental a través del que 16 profesionales atenderán telemáticamente a dos pacientes cada uno para tratar los trastornos emocionales de la población de una manera más cómoda y eficaz.

Este jueves se ha realizado la primera consulta telemática a un paciente en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Ponent. Está previsto que el plan piloto finalice a principios de 2026 y forma parte de lo que será el canal del ciudadano.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, serán los profesionales los que den la posibilidad a los pacientes de acceder al plan piloto. De este modo, los pacientes que asistan a las consultas ya conocerán al profesional y, por tanto, existe un lazo terapéutico entre profesional y paciente.