Arranca el proceso de implantación de la historia clínica compartida para los usuarios de las residencias

La consellera de Salud, Manuela García, y la consellera insular de Educación y Bienestar Social de Formentera, Cristina Costa, en su visita a la residencia de es Brolls. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha comenzado a implantar la historia clínica electrónica compartida para los usuarios de residencias públicas y privadas, de manera que la información clínica registrada será accesible tanto para el personal del Servicio de Salud, como para los profesionales de los centros residenciales.

La consellera de Salud, Manuela García, la consellera insular de Educación y Bienestar Social del Consell de Formentera, Cristina Costa, y la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, han presentado este avance en la Residència des Brolls, dependiente del Consell de Formentera, al ser uno de los centros piloto donde se implanta el proyecto.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha indicado, durante la presentación, se ha explicado de qué manera la información clínica ya es compartida por todos los profesionales que tengan que tratar a la persona dependiente para obtener una visión "única, actualizada y visible en tiempo real" de su evolución sanitaria y social, lo que facilita los cuidados y la toma de decisiones.

Con este avance, el personal sanitario que trabaja en los centros residenciales para personas dependientes puede tener acceso a las historias clínicas electrónicas del Servicio de Salud y, al mismo tiempo, todos los datos que se incluyen una vez que la persona está en la residencia son visibles también para el personal del Servicio de Salud, como las valoraciones clínicas diarias y el plan de cuidados).

Hay que tener presente que ambos ámbitos --el sanitario y el social-- compartirán al momento información valiosa para prestar la atención más adecuada, como las pruebas médicas, los informes de ingreso, consulta y seguimiento, los cuidados necesarios y las pautas de medicación prescritas.

Para lograr este objetivo ha hecho falta integrar los sistemas de información clínica de ambos ámbitos. De esta manera ha quedado unificado el sistema, lo cual permite incorporar y transmitir datos de los pacientes de las residencias con NEXA, sistema de información corporativo y plataforma de interoperabilidad.

En este sentido, la interoperabilidad de la información clínica de los residentes en centros de la red pública de atención a la dependencia se logra por medio de desarrollos en los propios softwares de los centros residenciales que permitan integrarse con NEXA y por medio de un sistema para intercambiar la información administrativa y asistencial.

Asimismo, se está integrando la base de datos poblacional Civitas a fin de mantener actualizados los datos administrativos de los usuarios de residencias.

En resumen, la información clínica alojada en los diferentes softwares de residencias que quedará integrada en la plataforma será la identificación del paciente con informes clínicos de ingreso en la residencia y de alta, de derivación a un hospital y el reporte evolutivo trimestral, entre otros.

Igualmente, albergará las escalas y otros elementos de valoración integral del residente, con datos sobre cuestiones funcionales, cognitivas, úlceras, caídas, equilibrio, depresión, nutricional, necesidad de cuidados paliativos.

También datos antropométricos y constantes vitales, como el peso, altura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial, temperatura, glucemia, entre otros; junto con síndromes geriátricos, entre los que figurarán caídas, incontinencia, disfagia, etc.

Para asegurar el éxito de todo el proceso, la implantación se hace gradualmente, es decir, algunas residencias empiezan a compartir esta información y posteriormente se añadirán el resto de los centros de la red pública de atención a la dependencia de Baleares.

Los centros piloto son las residencias des Brolls, des Mercadal, Cas Metge Rei, Costa d'en Blanes, Can Carbonell --de DomusVi ambas--, Son Llebre, Son Güells, Bartomeu Quetglas y Oms-Sant Miquel. Todos estos centros concentran un total de 500 plazas de personas dependientes, aproximadamente.

Este proyecto, llamado IoREs, es un paso importante en la estrategia del Govern para transformar el modelo de atención social y sanitario como una atención integrada, una respuesta única que combine ambos cuidados.

"Al agilizar la coordinación sociosanitaria se promueve una atención de las personas más eficaz y más directa según las necesidades de cada usuario, para tener en cuenta las nuevas demandas asistenciales, especialmente el envejecimiento de la población y el aumento de los casos de enfermedades crónicas", han remarcado.

IoREs tiene un presupuesto de casi 1,6 millones de euros y se financia con fondos del Programa de sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al Sistema Nacional de Salud.

Es una de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de Transformación e Innovación en Salud Digital 2025-2029, impulsado por el Servicio de Salud, que tiene el objetivo, entre otros, de garantizar una información sanitaria "interconectada y accesible" con un sistema de datos interoperable y digitalizado que permita hacer diagnósticos "más rápidos y precisos".