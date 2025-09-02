Arranca la segunda edición de la ruta por el Camí de Cavalls con la participación de 100 jóvenes

Grupo que participa en la ruta juvenil por el Camí de Cavalls - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la ruta juvenil por el Camí de Cavalls que organiza el Consell de Mallorca ha comenzado esta semana con la asistencia del primer grupo de 50 jóvenes.

El segundo grupo, de otros 50 jóvenes, iniciará la ruta de cinco días el próximo 10 de septiembre, según ha informado la institución insular en una nota de prensa este martes.

La propuesta forma parte de un conjunto de programas de verano para jóvenes, en concreto dirigida a personas de entre 18 y 30 años, y está subvencionada en un 70 por ciento. Así, el precio final por participante es de 97,8 euros e incluye el transporte marítimo, alojamiento, pensión completa, guías profesionales, seguro y acompañamiento educativo durante todo el recorrido.

El itinerario transcurre por varios tramos del Camí de Cavalls, a lo largo de la costa sur de Menorca, con salida desde Ciutadella y llegada a Maó, pasando por espacios emblemáticos como cala en Turqueta, cala Galdana, Sant Tomàs, cala en Portes, Binissafúller y cala Sant Esteve, entre otros.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha valorado "muy positivamente" el inicio de esta segunda edición y ha destacado que el Consell sigue ampliando la oferta pública de ocio para jóvenes con propuestas de calidad, que fomentan la convivencia y el conocimiento del territorio.