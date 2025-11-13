Arrancan las visitas guiadas a la exposición 'Carme Riera, l'amor, la mar'.

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha dado arranque este jueves a las visitas guiadas a la exposición 'Carme Riera, l'amor, la mar' organizada con motivo del 50 aniversario de la publicación de la obra 'Te deix, amor, la mar com a penyora' de la autora mallorquina.

La muestra, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, se podrá visitar hasta el próximo 23 de enero de 2024 en el Archivo del Reino de Mallorca.

La primera visita guiada ha tenido lugar este jueves con la asistencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el director del IEB, Llorenç Perelló; las comisarias de la exposición, Lucía Garau y Bàrbara Galmés, y unas veinte personas inscritas como público asistente.

La actividad es gratuita y se podrá disfrutar en tres fechas más. La próxima, el 18 de noviembre de 10.00 a 11.30 horas; el 11 de diciembre de 17.30 a 19.00 horas; y el 15 de enero de 2026 de 17.30 a 19.00 horas, siempre con inscripción previa.

El espacio expositivo 'Carme Riera, l'amor, la mar', diseñado por Antoni Garau, presenta una muestra de la biografía de la autora y del contexto que envolvió la creación del conjunto de relatos de la obra.

Pasar por la iniciación de Riera en la lectura y la escritura, los maestros y amigos con los que se relacionó y los primeros libros que le influyeron, así como la música que escuchaba, el cine y el teatro que veía o las revistas que compraba.

Con la participación en estas visitas, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por la obra literaria, construida a partir de textos, imágenes y los conductores de buena parte de su obra, el paso del tiempo y el mar.

Durante la visita, Bauzà ha considerado que "propuestas como esta visita guiada son una muestra más del compromiso del Govern con la cultura de nuestra tierra, como es la figura y la palabra de Carme Riera".

Perelló, por su parte, ha invitado al público a participar en esta actividad "con la intención de acercarlos a conocer aún más la obra de Riera".