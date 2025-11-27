Arrancan las XII Jornadas IdISBa dedicadas a las ciencias ómicas y su papel en la medicina de precisión

XII Jornadas del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) - IDISBA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las XII Jornadas del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) 'Ciencias ómicas: predecir para prevenir' han arrancado este jueves en el Hospital Son Espases con un programa que reunirá a investigadores, profesionales sanitarios y estudiantes.

El objetivo de las jornadas, dedicadas a las ciencias ómicas y su papel en la medicina de precisión, es compartir avances científicos e impulsar la colaboración en la investigación.

Según ha señalado el IdISBa en nota de prensa, las jornadas ponen el foco en disciplinas como la genómica, metabolómica, radiómica, microbiómica y bioinformática, con el objetivo de anticipar riesgos y mejorar diagnósticos y tratamientos personalizados.

Durante la inauguración, la gerente de Son Espases, Cristina Granados, ha destacado que en el hospital creen "firmemente" que la práctica clínica y la investigación tienen que ir de la mano.

"Solo así podremos anticiparnos a la medicina actual y futura y dar respuestas basadas en la evidencia científica", ha subrayado, para después añadir que la colaboración entre el hospital y el IdISBa es "imprescindible" para trabajar en beneficio de los pacientes.

En la misma línea, la directora científica del IdISBa, Antonia Barceló, ha puesto en valor la oportunidad de compartir un espacio de aprendizaje y colaboración y poder impulsar nuevos proyectos, nuevas estrategias en la investigación biomédica que puedan ayudar en la prevención de enfermedades.

Según Barceló, estas iniciativas permiten "diagnósticos y tratamientos más personalizados y, por tanto, más eficaces" y contribuyen a "avanzar hacia un modelo de medicina más precisa y más participativa".

Por su parte, la consellera de Salud, Manuela García, ha remarcado que las jornadas reúnen investigadores, profesionales sanitarios y estudiantes para compartir avances científicos, fomentar la colaboración e impulsar la investigación. "La investigación es lo que hace avanzar a la medicina", ha concluido.

El programa de las jornadas incluye conferencias y mesas redondas con expertos de centros de referencia como el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia o el Eurecat de Barcelona, así como comunicaciones orales, pósters y espacios para jóvenes investigadores.

La clausura será este viernes con la ponencia de María Isabel del Cura González 'La precisión al servicio de la equidad: nuevas fronteras en salud poblacional', y la entrega de premios a las mejores comunicaciones y tesis.