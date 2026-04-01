Arreglan el plástico que cubre la claraboya del CEIP Mitjà de Mar de Porto Cristo dañado por el viento - CAIB

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los fuertes vientos de los últimos días han dañado el plástico de protección situado en la claraboya del CEIP Mitjà de Mar de Porto Cristo, que está siendo reparada.

Desde la Conselleria de Educación y Universidades han explicado que se está trabajando en la reparación de la claraboya, que se rompió el pasado octubre cuando el fuerte viento levantó parte de la estructura.

Como medida provisional, se instaló un plástico de protección para evitar filtraciones que, con los fuertes vientos de la última semana, se ha desclavado parcialmente.

La Conselleria ha subrayado que esta situación no ha supuesto ningún peligro para el alumnado ni para los docentes, ya que la afectación es exterior y está permanentemente supervisada.

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha evaluado la situación de manera continuada y, para garantizar una protección adecuada, los Bomberos de Mallorca han fijado el plástico correctamente para asegurar que no haya filtraciones en caso de lluvia mientras finalizan las tareas de reparación definitivas.