Arte con sal: residentes de Can Raspalls regalan cuadros a Sant Josep

Pinturas con sal - CAIB

EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Usuarios de la residencia y centro de día de Can Raspalls han obsequiado al Ayuntamiento de Sant Josep con pinturas sobre Sant Jordi, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Los residentes han pintado con sal de Ses Salines tres cuadros que representan la escultura del salinero, una rosa con un libro y la iglesia de Sant Jordi.

Los usuarios de la residencia y centro de día han entregado al alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, las tres pinturas realizadas por ellos mismos y que están inspiradas en el pueblo de Sant Jordi de Ses Salines. Las tres obras se expondrán de forma permanente en las dependencias municipales de Sant Jordi.

Con estos obsequios, los usuarios de la residencia que gestiona la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal han mostrado su agradecimiento a los vecinos del pueblo y al Ayuntamiento de Sant Josep por su acogida y colaboración.