Ascienden a 39 los migrantes llegados este viernes a Formentera tras interceptarse otra patera

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas migrantes llegadas este viernes a Formentera ha ascendido a 39 tras interceptarse una patera, la segunda del día en la isla pitiusa con 21 personas a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, este grupo de personas magrebíes ha sido intercetado a las 06.09 horas en tierra en el Pilar de la Mola.

Antes, a las 04.35 horas se ha rescatado a 18 personas personas de origen magrebí a seis millas al sur de Formentera.

Estas dos pateras se suman a las ocho que llegaron a lo largo del jueves a diferentes puntos de Baleares con 150 personas a bordo.