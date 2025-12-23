Así será el nuevo Distrito de las Artes de Palma: un gran paseo central que conectará los cuatro edificios de enseñanzas

Render Del Anteproyecto Que Muestra El Paseo Central Del Futuro Districto De Las Artes- CAIB

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del Distrito de las Artes de Palma contempla los nuevos edificios del Conservatorio Superior de Música, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Escuela Superior de Diseño, que se levantarán junto al actual Conservatorio, y que formarán parte de un conjunto unido por un gran paseo con zonas comunes y varios espacios.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Coll-Leclerc Arquitectos y Barceló-Balanzó Arquitectes ha ganado el concurso de ideas del proyecto de los edificios que formarán el nuevo Distrito de las Artes de Palma.

Así lo han presentado este martes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, después que el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) haya finalizado el concurso de ideas para la redacción de este proyecto.

Se trata de los proyectos del Conservatorio Superior de Música, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Escuela Superior de Diseño, tres edificios nuevos que se levantarán junto al actual Conservatorio, que tras la actuación solo acogerá los estudios profesionales de música y danza, y que conformarán el nuevo Distrito de las Artes de Palma.

Según el Govern, se trata de uno de los proyectos "más ambiciosos", con un presupuesto superior a 53 millones de euros, cuyo objetivo es crear un entorno educativo innovador en el que los edificios que albergan estos estudios estén integrados en un gran parque urbano.

Además, con el proyecto arquitectónico también se pretende potenciar la visibilidad de los estudios artísticos y ofrecer mayor accesibilidad a toda la ciudadanía. El anteproyecto ganador da continuidad al edificio del Conservatorio y crea una transición de alturas con las nuevas edificaciones.

En total, se contempla la construcción de 22.315 metros cuadrados destinados a los estudios artísticos superiores y se otorga gran importancia al paseo central, que tendrá una anchura de casi 30 metros y conectará todas las edificaciones entre sí.

Según han explicado, este gran paseo albergará las zonas comunes (mesas de trabajo para estudiantes, espacios polivalentes para pequeñas actuaciones o actividades pedagógicas al aire libre, áreas para comer y el ágora cultural) y centralizará todos los nuevos equipamientos culturales previstos, como un auditorio, un teatro y una sala de conferencias, además del auditorio ya existente.

El proyecto propone que los nuevos edificios se identifiquen claramente, pero que al mismo tiempo formen parte de un conjunto, que será el Distrito de las Artes.

Todo el conjunto se escalona y, en el acceso desde la calle Alfons el Magnànim, a través del gran paseo central, se ubicará la biblioteca, una gran pérgola fotovoltaica que configura el ágora cultural, un espacio cubierto que se abrirá a la sala de orquesta, el nuevo acceso al auditorio existente del Conservatorio y la pasarela de conexión en la primera planta.

El objetivo es que sea un espacio polivalente de encuentro entre estudiantes y ciudadanía para eventos de puertas abiertas.

Igualmente, este paseo será un espacio público que dará acceso a los nuevos equipamientos y funcionará como un lugar de relación, estancia y apoyo a las actividades vinculadas a los estudios artísticos, con zonas de mesas de trabajo, espacios polivalentes y áreas para comer junto al nuevo bar, que será una ampliación del actual Conservatorio, todo ello acompañado de vegetación y zonas verdes.

Desde este paseo se accederá a los nuevos edificios. El Conservatorio Superior será la primera construcción desde el acceso por la calle Alfons el Magnànim. Su superficie será de 8.541 metros cuadrados e incluirá una sala de orquesta (310 m2) con comunicación directa al exterior y grada retráctil para permitir usos diversos.

También contará con una sala de coro (109 m2), 72 aulas para teoría, piano, instrumentos de jazz, cuerda, viento, salas de grabación y espacios para investigación, además de salas de profesores, conserjería y oficinas.

Junto al Conservatorio se levantará la nueva Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib), con una superficie total (5.245 m2), y que incluirá una sala de artes escénicas con acústica adaptable para teatro, danza y otros usos, con un espacio escénico de 118 m2 y zona para público de 289 m2, además de camerinos, aulas, estudio de doblaje y taller laboratorio.

Finalmente, la Escuela Superior de Diseño tendrá una superficie total de 6.767 m2 y dispondrá de una sala de conferencias (300 m2), además de aulas, talleres, almacenes, salas polivalentes y otros equipamientos como conserjería y salas de profesores.

Las zonas comunes incluirán la biblioteca, un restaurante-cafetería y el área de administración de los estudios artísticos superiores.

Según recoge el anteproyecto ganador, los tres nuevos edificios y la zona abierta responden a las necesidades educativas de las enseñanzas artísticas y a la adecuación de los espacios exteriores.

Así, todos los alumnos compartirán las zonas comunes exteriores, que también serán "escenario para dar proyección social a los estudios artísticos", han señalado.

Tras ganar el concurso de ideas, el equipo que forma la UTE percibirá 2,3 millones de euros y será el encargado de redactar el proyecto ejecutivo y dirigir las obras.