Tres equipos de arquitectura presentan proyectos del Conservatorio, la Escuela Superior de Arte Dramático y la de Diseño

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha resuelto el concurso de ideas con intervención de jurado para seleccionar las propuestas arquitectónicas destinadas a la construcción del nuevo Conservatorio Superior de Música, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Escuela Superior de Diseño.

Los tres equipos finalistas escogidos para presentar sus anteproyectos han sido UTE Mangado y Asociados S.L. - Sanabria & Planas-Gallego Arquitectos S.L; P Cruz y Ortiz Arquitectos S.L.P; y UTE Coll-Lecrec Arquitectos S.L.P - Barceló-Balanzó Arquitectos S.L.P.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, el objetivo del concurso era garantizar la calidad arquitectónica, funcional y educativa del futuro complejo, que busca convertirse en una infraestructura de referencia para las enseñanzas artísticas superiores en Baleares.

La convocatoria se estructura en dos fases. En la primera, se abrió un plazo de un mes para que los despachos de arquitectura presentaran sus méritos, que fueron valorados por una comisión evaluadora del jurado.

En la segunda fase, los tres equipos seleccionados dispondrán de dos meses para elaborar y presentar sus anteproyectos, que incluyen tanto los tres edificios principales como las zonas comunes. Una vez presentadas las propuestas, el jurado escogerá la ganadora.

Asimismo, el despacho seleccionado recibirá 2,3 millones de euros por redactar el proyecto básico y ejecutivo y asumir la dirección de obra. Las propuestas que queden en segundo y tercer lugar recibirán 10.000 euros cada una.

La Conselleria estima un plazo de 18 meses para completar el proceso del concurso (desde la convocatoria hasta disponer del proyecto ejecutivo), y un plazo aproximado de 20 meses para la construcción del complejo.

Igualmente, han señalado que el coste total previsto de las actuaciones es de 53,6 millones de euros. En concreto, el nuevo complejo se ubicará en la zona norte del solar donde actualmente se encuentra el Conservatorio Profesional.

Además de los tres edificios principales, el proyecto incluirá espacios comunes, zona de administración, biblioteca, cafetería y un centro de documentación compartido.

Por un lado, el Conservatorio Superior de Música ocupará unos 6.350 metros cuadrados (m2) e incluirá aulas teóricas, de coro, de instrumentos y salas de orquesta; mientras que la Escuela Superior de Arte Dramático, con unos 3.800 m2, acogerá aulas teóricas, de movimiento, plató, teatro y talleres.

Finalmente, está previsto que la Escuela Superior de Diseño disponga de 5.800 m2 con aulas teóricas, talleres, salas de investigación y una sala de conferencias.

El proyecto también contempla la adecuación de los espacios exteriores y la conexión con el edificio actual del Conservatorio. Las zonas comunes exteriores se concibieron como espacios colaborativos, pensados para fomentar la investigación y la interacción entre alumnado y profesorado, y como escenario de proyección pública de las enseñanzas artísticas, han explicado desde la Conselleria.

Así, estas zonas incluirán la biblioteca y centro de documentación compartido, restaurante, cafetería y comedor, zona de administración de los estudios artísticos superiores, aparcamiento subterráneo con capacidad para 250 plazas y una ágora exterior semicubierta como espacio de encuentro.

Por otro lado, en la misma zona, la Conselleria también impulsa la construcción de la segunda residencia universitaria y el nuevo instituto de dos líneas con el programa de estudios integrados (PEI).