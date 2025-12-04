Asinem y Endesa celebran una jornada informativa sobre los fraudes en instalaciones

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (Asinem) y Endesa han llevado a cabo una jornada formativa contra los fraudes en instalaciones.

Desde Asinem han subrayado que según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los casos de fraude cometidos por clientes están aumentando, con métodos cada vez más sofisticados.

En este sentido, el presidente de la asociación, Franco Mójer, ha señalado que esta jornada surge de las reuniones de seguimiento mantenidas con e-distribución de forma periódica y de la voluntad de colaboración para dar a conocer los procedimientos entre las empresas habilitadas y reforzar la seguridad en el sector.

En la jornada ha participado también el director de Redes de Distribución de e-distribución en las Islas, Carlos Ferrer, así como la responsable de Inspecciones, Fabiola Flores, y más de 40 instaladores.

Así, se han dado a conocer los tipos de fraude y cómo subsanarlos, el marco normativo y régimen sancionador, así como análisis de casos reales, fraudes más comunes y su método de resolución. Estas cuestiones las han resuelto los técnicos de Endesa Joan Perales y Josep Lluís Torres y el secretario técnico de Asinem, Albert Clements.

Precisamente, Clements ha explicado que desde la asociación mantienen una comunicación constante y bidireccional con e-distribución para poder ofrecer asesoramiento e información actualizada y de calidad a las empresas instaladoras habilitadas sobre cómo subsanar fraudes.

"Lo que buscamos es que la empresa instaladora no se vea abocada a una situación de desamparo en la que no sepa cómo proceder", ha explicado, a la vez que ha agregado que es preciso que las instaladoras conozcan cómo denunciar y subsanar los fraudes con los que se encuentran para poder ejercer su trabajo "con garantías y seguridad".

También ha hecho hincapié en la concienciación ciudadana que, a su parecer, es "esencial" para garantizar que cualquier intervención realizada en instalaciones eléctricas sea ejecutada por personal autorizado.

"Un consumidor informado es la pieza clave para luchar contra varios casos de fraudes cometidos por empresas instaladoras no habilitadas", ha explicado el secretario técnico de Asinem.