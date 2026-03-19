La Asociación de Críticos y Comisarios de Baleares premia a Jaume Reus y Elena Vozmediano en sus primerios premios

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, entrega el Premio Accaib de Comisariado 2025 a Jaume Reus. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Críticos y Comisarios de Baleares (Accaib) ha entregado sus primerios galardones, que han reconocido a Jaume Reus con el Premio Accaib de Comisariado 2025 y a Elena Vozmediano con el Premio Accaib Crítica 2025.

La Fundació Miró Mallorca ha acogido este jueves la gala de entrega de los premios, una iniciativa impulsada por el Consell de Mallorca y la Accaib, con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que estos premios tienen como objetivo reforzar el reconocimiento del trabajo de comisarios, comisarias y críticos de arte, así como impulsar el dinamismo del sector de las artes visuales en Baleares.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha hecho entrega del Premio Accaib de Comisariado y ha destacado "la importancia de poner en valor a todas aquellas figuras que hacen posible que el arte llegue a la ciudadanía", desde la conceptualización hasta su interpretación crítica.

Asimismo, ha subrayado que estos premios nacen con la voluntad de "dar visibilidad" a una tarea "esencial" para el desarrollo cultural y para proyectar el talento de Mallorca y las Baleares "más allá del archipiélago".

De este modo, el proyecto ganador del Premio de Comisariado recibirá la cesión de un espacio en el Centre Cultural La Misericòrdia para desarrollar una propuesta expositiva en septiembre de 2026, para reforzar así el apoyo institucional a la creación contemporánea.

En el transcurso de la ceremonia se han presentado los seis proyectos finalistas del Premio Accaib de Comisariado 2025, seleccionados de entre todas las exposiciones realizadas durante el año en espacios públicos y privados de las Baleares. El proyecto ganador ha sido escogido mediante votación de los socios y socias de la Accaib.

En cuanto al Premio Accaib Crítica 2025, este reconoce la trayectoria de un profesional del ámbito de las artes visuales a nivel estatal. De entre las candidaturas propuestas por los miembros de la asociación, la junta directiva ha seleccionado tres finalistas, también sometidos a votación.

Finalmente, el Premio Accaib Comisariado 2025 ha sido otorgado a Jaume Reus por el proyecto 'La gratuïtat és una agressió-La jove plàstica i la renovació de les arts a Mallorca, 1969-1982', que se expuso en el Casal Solleric del 28 de noviembre de 2025 al 21 de enero de 2026. Por otro lado, el Premio Accaib Crítica 2025 ha reconocido la trayectoria de Elena Vozmediano.

"Estos galardones ponen en valor la excelencia, la capacidad de innovación y la contribución al desarrollo del pensamiento crítico dentro del ámbito de las artes visuales", han señalado.

El jurado de esta edición ha estado formado por la presidenta de la Accaib, Magdalena Aguiló Victory, la vicepresidenta de Accaib, Sofia Moisés, la secretaria de Accaib, Monserrat Torres, la comisaria independiente Beatriz Escudero y la responsable de exposiciones de Es Baluard Museu d'Art Contemporani, Jackie Herbst.