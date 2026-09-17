La asociación de vehículos de alquiler de Baleares pide a los grupos del Parlament que soliciten un informe de la CNMC

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PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval) ha presentado 22 propuestas de enmiendas a la ley que regula la afluencia de vehículos en Mallorca y ha pedido estar presente en el Parlament para debatir la ley.

La entidad ha pedido este jueves en un comunicado que cualquier restricción de entrada de vehículos esté acompañada de una memoria técnica, económica y de competencia, incluyendo la capacidad real del transporte público.

La propuesta busca también proteger la competencia efectiva, mediante criterios de adjudicación transparentes. El presidente de Baleval, Cristóbal Herrera, ha afirmado que "la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha cuestionado los mecanismos de aplicación de limitación de vehículos en Formentera y en Ibiza por entender que restringen la competencia".

En esta línea, Baleval ha pedido a la CNMC que se pronuncie para que las empresas puedan planificar conforme a los cupos asignados.

La entidad ha solicitado que se excluya del sistema de cuotas aquellos vehículos que no generan presión turística e implantar mecanismos de evaluación continua y lucha efectiva contra la actividad ilegal.

"Baleval solicita poder comparecer en la comisión parlamentaria correspondiente para exponer nuestras propuestas, como deberían poder hacer todas las entidades, asociaciones e instituciones afectadas o interesadas, además de expertos", ha reivindicado Herrera.

En este sentido, Baleval ha destacado la necesidad de estudios fidedignos antes de implantar cuotas. "En los últimos 25 años la población de Mallorca ha aumentado un 35% y el parque de turismos, un 42%. Los problemas actuales no pueden atribuirse a una categoría de vehículos", ha indicado Herrera.

El presidente ha añadido que "ha faltado inversión, adaptar las infraestructuras y un sistema de transporte que responda al aumento de la población y a los nuevos hábitos". También ha señalado que "la mejor solución hubiera sido devolver la iniciativa para elaborar una estrategia integral de movilidad".

Herrera ha pedido formar parte de una "verdadera estrategia de movilidad sostenible" que tenga un "impacto real" para "mejorar el bienestar de las personas que viven, trabajan y visitan la isla".

Baleval ha considerado que la proposición de ley le plantea dudas sobre la compatibilidad con el ordenamiento jurídico nacional y europeo.

Según la asociación, la proposición de la ley "no acredita suficientemente la necesidad de restringir la actividad de alquiler de vehículos, presenta riesgos para la competencia efectiva, y puede generar consecuencias negativas sobre consumidores, movilidad y actividad económica".