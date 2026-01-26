Las asociaciones de familias de diez escuelas de Mallorca defienden su derecho a gestionar el comedor de sus hijos

Archivo - Imagen de recurso de menú escolar - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de familias (AFA) de un total de diez escuelas de Mallorca defienden su derecho a gestionar el comedor de sus hijos, y acusan a la Conselleria de Educación y Universidades de querer eliminar la posibilidad de establecer convenios entre las AFA y la propia Conselleria para la gestión de estos espacios.

Así lo ha informado la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca, en una nota de prensa, en que ha lamentado que actualmente los comedores de diez escuelas de la isla gestionados por convenios con las asociaciones de los centros "ven cuestionada su continuidad", pese a responder al modelo de comedor entendido como "un espacio educativo más de la escuela".

Según ha explicado FAPA Mallorca, se trata de escuelas "que atienden a unos 1.500 alumnos, algunas desde hace 20, 30 y 40 años, con un comedor completamente integrado en el proyecto educativo, con un carácter propio y particular, reflejo de la autonomía de centro, y con la participación de toda la comunidad educativa".

"En algunos casos", se trata de "comedores históricos", en "otros" de "comedores eminentemente sociales o con un proyecto ecológico...", ha continuado, "pero siempre pensados y gestionados desde el amor de un espacio más de la escuela, y con una cocina próxima que todo el mundo querría para sus hijos".

Sin embargo, ha criticado, "la Conselleria de Educación y Universidades quiere eliminar la posibilidad de estos convenios con las AFA", en su opinión "con argumentos jurídicos cuestionables", en el nuevo decreto de comedores que se está tramitando.

En este sentido, y tras diversas conversaciones mantenidas con la Conselleria, ha considerado que la actual redacción del nuevo decreto es "insuficiente" y "ambiguo", ya que a su parecer "no garantiza la continuidad de este modelo, aunque no lo elimina directamente, como hacía el primer borrador".

Las AFA y las escuelas, con el apoyo de FAPA Mallorca y la Xarxa Alimentant el Futur, han cuestionado esta decisión en sí misma y han defendido el encaje legal de estos convenios de comedor con argumentos jurídicos y pedagógicos. FAPA Mallorca está en contacto con la confederación estatal de asociaciones de padres y madres del alumnado, CEAPA, y ha mantenido contactos con las otras comunidades autónomas que tienen vigente y activo este modelo de convenios de comedor, como Cataluña, Galicia, Aragón, Navarra o Extremadura.

"La gestión del comedor por parte de la AFA, compartida con el equipo educativo, garantiza que el momento de la comida esté integrado en el proyecto educativo de la escuela", ha insistido FAPA Mallorca, subrayando que "la implicación de las familias en la vida escolar no es un objetivo de segundo orden, sino una de las maneras en que se materializa la educación compartida escuela-familia".

De hecho, a su juicio, esta gestión se traduce en "criterios cualitativos en la contratación y gestión del servicio", puesto que "las familias velan por la calidad de la alimentación de sus hijos y por el tipo de atención que hace el personal que atiende los niños en este momento, que son unos agentes educativos más, integrados en el centro"; así como en una gestión económica "sin ánimo de lucro, orientada a la mejora y a la calidad", ya que el comedor "no es un negocio donde se tenga que primar la ganancia económica".

Además, supone una relación "directa" y la "implicación de las familias, tanto por la información constante sobre la alimentación de los hijos como en la toma de decisiones de carácter organizativo, pedagógico y de gestión del centro escolar". "Permite garantizar la calidad del servicio y la organización de este atendiendo al bienestar de los niños y a las necesidades de las familias", ha subrayado.

También, ha valorado, se traduce en "la consideración educativa del momento de la comida", en el "trabajo de hábitos alimentarios y de convivencia", en la "coherencia educativa en todos los momentos de la jornada escolar" y en la "comunicación fluida con el equipo educativo para el seguimiento de los niños".

Y, finalmente, supone "la implicación del equipo educativo y docente", puesto que "no se delega la atención de los niños a un elemento externo de la escuela". "El comedor tiene importancia al nivel del aula", para FAPA Mallorca que apunta que durante las comidas "se ajustan estrategias de intervención con los niños, se coordinan equipos de comedor con equipos educativos y se vela por una continuidad en la línea educativa de todos los momentos que los niños pasan en la escuela".

Por tanto, tal y como recoge la FAPA, "es paradójico tener que luchar para sobrevivir a la voluntad política de no permitir esta opción, cuando se tendría que fomentar este modelo".

"No se puede entender que la Conselleria de Educación haga peligrar unos comedores escolares que representan modelos que son referentes para el resto de escuelas", han incidido, advirtiendo que "está en juego la supervivencia de prácticas educativas que llevan cerca de 40 años demostrando su calidad, demostrando que la gestión compartida escuela-familia es posible y positiva, que los comedores gestionados por las AFA funcionan bien". "Solo se quiere seguir haciendo un buen trabajo", ha subrayado.

Por todo ello, ha pedido a la Conselleria de Educación que "garantice que las familias, mediante las AFA, puedan gestionar el comedor de sus hijos, conjuntamente con toda la comunidad educativa".

Las diez escuelas con comedores gestionados por las AFAs de los centros son: CEIP Rafal Vell, Palma, aproximadamente desde 1980 --su comedor siempre ha estado gestionado por familias--; CEIP Es Pont, Palma, desde 1996; CEIP Sa Indioteria, Palma, desde 2006; CEIP Corb Marí, Llucmajor, desde 2005; CEIP Melcior Rosselló i Simonet, Santa Maria, desde 2004; CEIP Pere Rosselló Oliver, Alaró, desde 2016; CEIP Llorenç Riber, Campanet; CEIPIESO Ponent, Inca, desde 2023; CEIP Rosa dels Vents, Colònia Sant Pere, desde 2015; y, finalmente, CEIP Son Juny, Sant Joan.