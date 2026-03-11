Uno de los aspirantes a gestionar varias playas de Palma tiene un historial de impagos en otros municipios

Archivo - Hamacas y sombrillas en una playa de Mallorca. - ADOPUMA - Archivo

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los aspirantes a gestionar varias playas de Palma dejó diversas cantidades sin pagar a los ayuntamientos de Calvià y Son Servera durante el tiempo, precisamente, que explotó arenales en esos municipios.

Lo ha confirmado la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, al ser preguntada por una información publicada este miércoles por 'Diario de Mallorca' en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según el medio local, el empresario con historial de impagos se ha presentado al concurso convocado por el Consistorio para explotar cuatro de las cinco playas del municipio, y en una de ellas, la de Ciutat Jardí, era el único aspirante, por lo que probablemente resultará adjudicatario.

La regidora ha asegurado que ha hablado con sus homólogos en dichos ayuntamientos y que, por lo que parece, el nombre de la empresa que se ha presentado a la licitación de Palma es diferente al del la que lo hizo en Calvià y Son Servera, pese a pertenecer a la misma persona.

"Estamos en pleno proceso de adjudicación de las concesiones de las cinco playas de Palma y ayer mismo la mesa de contratación tomó la decisión de cuál serán las adjudicatarias. Ahora se les pedirá que remitan la documentación para que haya las garantías correspondientes, pero no hay ningún indicio de que esa empresa no pueda ser adjudicataria", ha explicado.

"Mientras no haya ninguna empresa que se nos diga que no puede ser adjudicataria, se le adjudicará a quien se le tenga que adjudicar", ha añadido Celeste.

Aunque ha expresado por su preocupación por la posibilidad de que esta empresa resulte adjudicataria y deje también impagos en Cort, algo que "lleva meses de esfuerzos, problemas y conlleva abandonar un servicio público".

La portavoz, no obstante, ha asegurado que según le han trasladado desde Calvià y Son Servera este empresario, pese dejar cantidades por pagar, no dejó de prestar el servicio en las playas.

"Los servicios se dan, pero parece que los cánones correspondientes no se están dando. El perjuicio directo es sobre el ayuntamiento, pero parece que no sobre el usuario", ha puntualizado.

Celeste ha comparado esta situación con la de los quioscos de Palma, cuya adjudicataria dejó de prestar el servicio hace unos meses. Cuando los servicios jurídicos comprueben que la compañía no ha presentado alegaciones --ayer acababa el plazo--, se procederá a resolver el contrato.