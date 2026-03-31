Atar a los perros, evitar los acantilados y respetar las zonas de exclusión: cómo evitar interferir en la cría de aves

Archivo - Ejemplar de buitre negro identificado en el Parque Natural de la Península de Llevant de Mallorca. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Atar a los perros durante los paseos por la playa, evitar transitar por las crestas de los acantilados y respetar las zonas de exclusión son algunas de las medidas que se pueden adoptar para evitar interferir en la época de cría de las aves.

El GOB ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía de Baleares para que adopte las medidas necesarias para que, ahora que llega la primavera Y las vacaciones de Semana Santa, las actividades al aire libre no perjudiquen la puesta e incubación de los huevos.

Un trabajo que, según han indicado los ecologistas en un comunicado, las aves solo pueden cumplir de manera exitosa si disponen de la tranquilidad necesaria, algo no siempre fácil de conseguir en un archipiélago "cada vez más lleno de gente".

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN ADOPTAR?

Para evitar que el disfrute del medio natural no genere "consecuencias indeseables" para la biodiversidad, la entidad ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía y ha pedido que adopten medidas de prevención.

Entre ellas, llevar a los perros atados cuando se pasee por playas y la costa, no desembarcar en los islotes, evitar transitar por las crestas de los acantilados, practicar la escalada solo en zonas autorizadas y respetar la normativa de los espacios naturales protegidos y sus zonas de exclusión.

El GOB también ha hecho un llamamiento a las empresas que organizan actividades en la naturaleza para que se comprometan a adoptar un código de buenas prácticas ambientales.

¿QUÉ ESPECIES SE PUEDEN VER AFECTADAS?

Una de las especies que se puede ver afectada, por ejemplo, es el chorlitejo patinegro, una especie escasa en Baleares y que hace su nido entre la grava y la arena de los caminos por los que habitualmente los humanos pasean a sus perros. Algo similar ocurre con la tarabilla común, la cogujada montesina o la curruca cabecinegra.

También son vulnerables aquellas aves marinas que ponen sus huevos en los islotes, como la gaviota de Audouin o el cormorán, que se pueden ver molestadas por quienes practican deportes como la piragua o el padelsurf.

En las zonas de acantilados, tanto marinos como interiores, también hacen sus nidos aves de rapiña que son emblemáticas del archipiélago o están amenazadas, como el buitre negro, el alimoche común o el águila pescadora.

Estas especies, ha alertado el GOB, no toleran la presencia de personas ni aunque sea a buena distancia y podrían desatender sus nidos si se sienten amenazadas, poniendo en riesgo los huevos.

La escalada, el vuelo en parapente o el tránsito por los acantilados puede tener "consecuencias nefastas" sobre su reproducción. Esta primavera ya se han detectado algunos casos de "molestias importantes" por parte de personas que no respetaron las zonas de exclusión.