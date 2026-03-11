La Audiencia condena a cinco años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hija de tres años. - EUROPA PRESS

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija de tres años en Mallorca aprovechando el régimen de visitas, aunque le absuelve del delito de agresión sexual por el que también venía acusado.

El hombre, además, tendrá que abonar una indemnización de 25.000 euros por los daños morales. La Sala impone igualmente la prohibición de acercarse a la niña en los próximos seis años.

Durante el juicio, celebrado en febrero en Palma, el hombre negó haber aprovechado el régimen de visitas para abusar sexualmente de su hija y atribuyó la denuncia a una venganza de la madre y por influencia de su familia.

La Sala, sin embargo, ha considerado probado que entre los años 2016 y 2018, el hombre, que tenía antecedentes por violencia machista y abusos sexuales, aprovechó las visitas de su hija para realizarle tocamientos.