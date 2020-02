La Audiencia confirma una multa de 5.400 euros para dos hombres condenados por no acatar una expulsión de Mallorca

Publicado 19/02/2020 18:19:27 CET

Fueron sorprendidos por la Guardia Civil en las fiestas del Much de Sineu, cuando la orden de expulsión ya estaba en vigor

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado una multa de 5.400 euros para dos hombres condenados por no acatar una orden de expulsión de Mallorca.

La Audiencia ha desestimado el recurso de los procesados contra la sentencia dictada en septiembre por el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma, que los consideró autores de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

La orden de expulsión fue impuesta en julio de 2019. En concreto, se les prohibía residir en Mallorca mientras se tramitaba, en el Juzgado de Instrucción número 11, una causa contra ellos por otros delitos. El día en que se dictó la orden, fueron requeridos personalmente e informados de las consecuencias legales a las que se enfrentaban si ignoraban el mandato.

Sin embargo, en agosto los dos procesados, que tienen antecedentes penales, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil en la Plaza de Es Mercadal de Sineu, cuando asistían a la fiesta del Much.

Los magistrados han rechazado los argumentos de la defensa, al señalar que ésta no ha ofrecido ningún dato que demuestre los intentos por salir de la isla por parte de los acusados. También recalcan que la defensa no ha explicado por qué los procesados eligieron Ibiza para marcharse, y no "Barcelona o Valencia o cualquier otra localidad con precios de avión más baratos".