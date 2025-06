La Audiencia de Palma rechaza agrupar las acusaciones contra Le Senne y admite la personación del PCE

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado agrupar las acusaciones contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y ha admitido la personación en el procedimiento del Partido Comunista de España (PCE), del que Aurora Picornell fue dirigente.

Así consta en una interlocutoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada este lunes por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma a raíz de un recurso presentado por el presidente de la Cámara Autonómica.

La decisión se ha tomado el mismo día que el mismo tribunal ha desestimado otro recurso de Le Senne --al que se adhirió la Fiscalía-- contra su procesamiento por un delito de odio y que, por lo tanto, le llevará al banquillo de los acusados.

La citada interlocutoria, en cualquier caso, hace referencia a un recurso de apelación presentado por la representación letrada del presidente del Parlament contra la decisión de permitir la personación en la causa del PCE en calidad de acusación particular.

Cuando el juez instructor tomó la decisión, recuerda ahora la magistrada, señaló que "es un hecho notorio y reconocido que Aurora Picornell y otras de las llamadas Rotges del Molinar han sido militantes del PCE, por lo que se considera que es parte directamente ofendida por el delito de odio al que se refiere la presente causa".

No obstante, dice no poder compartir esta tesis, habida cuenta de que no existe norma procesal que legitime a los partidos políticos a defender los bienes jurídicos de sus militantes. Es por ello que ha estimado parcialmente el recurso de Le Senne y permitirá que el PCE ejerza la acusación popular, y no la particular.

Por otro lado, el tribunal no ha apreciado ninguna causa que justifique la pretensión de Le Senne de acumular la representación de todas las acusaciones personadas --además del PCE, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Memòria de Mallorca y Estimada Aurora-- en una sola.

Aunque reconoce la existencia de esta posibilidad, subraya que se reserva con la finalidad de evitar dilaciones o en los casos en los que se pueda ver comprometido el buen orden de la causa, extremos que no han sido acreditados por el apelante.