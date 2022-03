Aumenta un 36% la comercialización de los vinos de calidad de Baleares

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comercialización de los vinos de calidad de Baleares ha aumentado un 36 por ciento en 2021 respecto a los datos de 2020 al pasar de 35.166 hectolitros hace dos años a 47.754 comercializados el pasado año.

Por tanto, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, la comercialización recupera el ritmo previo a la pandemia aunque los datos todavía se sitúan un 3,6 por ciento por debajo de los registrados en 2019. Esto, han añadido, se explica en que el canal HORECA no operó en su totalidad y algunos establecimientos no abrieron.

Los vinos con Denominación de Origen (DO), Binissalem y Pla i Llevant, han aumentado la comercialización un 49% respecto a 2020, mientras que los Vi de la Terra (Mallorca, Illes Balears, Serra de Tramuntana, Eivissa, Illa de Menorca y Formentera) lo han hecho un 30%. En relación a los datos publicados hasta ahora de los vinos de calidad españoles, la DO Rioja ha aumentado la comercialización un 8,3%, y la DO Jerez, un 13%.

Por tipología de vino, si bien el más vendido es el tinto, con 22.977 hectolitros, y un aumento del 31% más respecto a 2020, la comercialización de vino que más ha aumentado en relación al año anterior es el rosado, con un 43% y el blanco, con un 40%.

La concentración de las ventas se sitúa en el mercado local con un 78% del total y ha aumentado del 46% respecto de 2020. Las ventas en el mercado español son testimoniales, representando un 3% del total, a pesar de que han aumentado un 6% respecto a 2020.

El mercado exterior, que representa el 19% del total, ha crecido un 9% con respecto a 2020 y supera cifras de comercialización de 2019. El principal país de exportación de vino de calidad es Alemania, con 512.000 litros, que representa un 57% de las exportaciones, con un incremento anual del 19%.

La comercialización de los vinos con Denominación de Origen (DO), Binissalem y Pla i Llevant, ha aumentado el 2021 un 56% y un 45% respectivamente. En cuanto a los Vi de la Terra, el de Mallorca aumenta un 29%; el de Illa de Menorca, un 46%; el de Eivissa, un 69%; el de Formentera, un 37%, el de Illes Baleares, un 17%; y baja un 1% el Vi de la Terra Serra de Tramuntana.