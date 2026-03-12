Autismo Mallorca critica la falta de compromiso real con la inclusión de los feriantes de la Fira del Ram

Archivo - Feria de atracciones en Getafe - EUROPA PRESS - Archivo

La asociación Autismo Mallorca ha criticado este jueves lo que considera falta de compromiso real con la inclusión por parte de los feriantes de la Fira del Ram, a quienes acusan de poner trabas a la presencia de las asociaciones una mañana, en referencia a los llamados 'días sin ruido' alegando que reciben "una presión creciente por parte de estas entidades".

En un comunicado, la asociación ha explicado que recientemente habían recibido familias y colegios una comunicación sobre invitaciones para facilitar el acceso del alumnado a estos días supuestamente adaptados. Sin embargo, han asegurado, los feriantes no quieren que acudan.

"Pedir una mañana verdaderamente adaptada, pensada y viable para quienes presentan necesidades sensoriales reales no es exigir un privilegio: es reclamar un mínimo de dignidad, respeto e inclusión", han señalado.

Así, han argumentado que solicitar accesibilidad "no es presionar" ni defender los derechos de las personas autistas y de sus familias "es molestar".

La asociación Autismo Mallorca ha criticado que se siga utilizando el lenguaje de la inclusión "de cara a la galería", mientras en la práctica se rechazan las demandas más básicas de las familias y de las entidades.

"La realidad de muchas familias no se resuelve con un cartel, ni con una campaña bonita, ni con unas entradas entregadas sin garantizar que el acceso vaya a producirse en condiciones realmente adecuadas", han reiterado.

La asociación ha recordado que muchas familias conviven a diario con dificultades sensoriales reales, necesidad de anticipación, rutinas rígidas, terapias, horarios incompatibles entre semana y un enorme esfuerzo emocional y logístico para poder participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones.

Así, han lamentado que plantear medidas de accesibilidad útiles y viables sea visto como una incomodidad y como una obligación mínima en cualquier espacio que pretenda llamarse inclusivo.

"Rechazamos de plano cualquier discurso que presente a las asociaciones y a las familias como una molestia por pedir lo que corresponde en justicia y en derechos", han añadido, rechazando "una inclusión de escaparate, vacía de contenido, que desaparece en el momento en que requiere compromiso real".

El colectivo ha señalado que no aceptará que se ofrezca una imagen pública de sensibilidad mientras se desoye, se frena o se cuestiona la presencia de quienes precisamente más necesitan esas medidas.

"La inclusión no puede depender de la rentabilidad. La accesibilidad no puede depender de la comodidad de terceros. Los derechos de nuestros hijos no pueden quedar supeditados a si incomodan más o menos", han apuntado.