Fira del Ram 2026: precios, horarios y días sin música

Archivo - Atracción de feria - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fira del Ram regresa este viernes 27 de febrero y hasta el 12 de abril y contará este año con 67 atracciones, 51 casetas de juego y 44 establecimientos de comida.

También habrá varios días entre semana sin música pensados para personas que por motivos de salud no pueden disfrutar de las atracciones con la música ambiente tradicional de la feria. Los precios se mantienen similares a los de 2025.

NUEVA ATRACCIÓN ÚNICA EN EL MUNDO

La feria la ha presentado este jueves la Asociación de Feriantes en la sede de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) y, como novedad, contará con la atracción Impact, una máquina de diversión que despierta gran expectación porque simplemente es "única en el mundo", según han señalado.

La atracción ha sido fabricada por el grupo italiano Fabbri y está catalogada como 'Thrill ride', es decir, una máquina que produce "grandes emociones debido a los movimientos rápidos y a los cambios de sentido bruscos".

Otra atracción que repite es la High Energy de la que sólo hay dos en Europa y una de ellas estará estos días en Palma. Esta atracción da la posibilidad a los visitantes de disfrutar de una panorámica de la feria a una altura de 30 metros, pero de una manera relajada.

HORARIOS

De las 67 atracciones, 28 son para mayores y 39 para menores. A estas se les unen 51 casetas de las denominadas de juego y 44 establecimiento de comida. Precisamente este último colectivo ha incrementado su presencia y con una gran variedad de tipos de cocina.

La Fira del Ram se inaugurará este viernes 27 de febrero y estará abierta hasta el 12 de abril con el siguiente horario:

- De lunes a jueves: de 16.30 a 23.00 horas

- Viernes: de 16.30 a 01.00 horas

- Sábados: de 11.00 a 01.00 horas

- Domingo: de 11.00 horas a 23.00 horas

Los precios se mantienen como en los años anteriores y se moverán en una horquilla entre los 3 euros y los 6 euros, similares a los de 2025.

¿CUÁNDO SON LOS DÍAS SIN MÚSICA?

También habrá días sin música, jornadas pensadas para los colectivos de personas con necesidades especiales y que por motivos de salud necesitan disfrutar de las atracciones sin la música ambiente de la feria.

Estos días, que son entre semana, serán el 3, 11, 19, 23 y 31 de marzo y el 8 de abril.

Este año la llegada de empresas de fuera se ha complicado por las inclemencias del tiempo y la mala mar de los últimos días. De las empresas presentas, un 30 por ciento sin mallorquinas y el 70 por ciento restante de la Península.