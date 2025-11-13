Un autobús del TIB choca contra una furgoneta en la carretera de Manacor y deja un herido leve

Archivo - Autobús del TIB en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido leve la mañana de este jueves después de que un autobús del TIB colisionara contra la furgoneta que conducía.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, han tenido lugar en la carretera de Manacor.

El autobús, por causas que se desconocen, ha colisionado contra la furgoneta que circulaba delante suyo y el impacto le ha causado heridas leves al conductor.

Los sanitarios del SAMU 061 han atendido a la víctima y los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se han hecho cargo del atestado.