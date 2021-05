El autor del crimen de Colònia de Sant Jordi dijo a la policía que había golpeado a su pareja y que no recordaba más

PALMA, 25 (EUROPA PRESS)

El autor confeso del crimen de la Colònia de Sant Jordi manifestó a la Policía, cuando llegaron los agentes, que había discutido con su pareja, que le había dado un golpe en la boca y que no recordaba más.

Así lo ha contado ante el Jurado uno de los primeros guardias civiles en llegar al domicilio, la mañana del 22 de septiembre de 2019, donde C.R. había apuñalado a V.H., alemana de 59 años, con la que convivía.

La Audiencia acoge desde este lunes el juicio por estos hechos, por los que la Fiscalía pide una condena de 16 años de cárcel. Sin embargo, la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicita hasta 25 años de cárcel, al apreciar una agravante de parentesco y otra de violencia de género.

Este lunes, el hombre negó que fueran pareja. Aseguró que conocía a la víctima de una asociación de cuidado de colonias felinas, y que cuando ella se había enterado de que él vivía en la calle, le había cedido la habitación de su difunto marido. Según la versión del acusado, ella dormía en el sofá y en la vivienda sólo había otra habitación en la que estaban un perro y varios gatos.

Los guardias civiles que han comparecido este martes como testigos han declarado que varios vecinos apuntaban a que eran pareja. Además, el agente que custodió al detenido durante la mañana ha explicado que intuyó que detrás del crimen había algún asunto de "celos", porque el hombre le hablaba de "que ella se había ido con un amigo de fiesta a pasar la noche".

Sin embargo, cuando el agente le preguntaba si tenían una relación, el detenido no daba una respuesta clara. "Ni me decía ni que sí ni que no", ha relatado el guardia civil.

A la llegada de la Policía Local y la Guardia Civil, el hombre estaba muy afectado, "llorando" y lamentándose con expresiones como "lo siento mucho" y "qué he hecho". "Estuvo con la cabeza agachada todo el tiempo, como que no era consciente de lo que había hecho", ha contado uno de los agentes. También notaron que olía a alcohol.

Los agentes encontraron, en la puerta de la terraza, el cuerpo de la mujer, con manchas de sangre en la boca y el tórax. Intentaron practicarle maniobras de reanimación, sin éxito.

El acusado volvió a reconocer este lunes la autoría del crimen, esta vez ante el Jurado. Confesó que en el marco de una discusión, cogió un cuchillo y asestó varias puñaladas a la mujer. "Se me fue la cabeza", dijo.

Los vecinos fueron alertados por los gritos y llamaron a la Policía. Una vecina declaró este lunes que en una ocasión escuchó a la víctima presentar al acusado como su 'media naranja'.