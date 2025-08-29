Autorizada la contratación de material fungible para la identificación de microorganismos de interés clínico

Aprobada la tramitación del acuerdo marco para el suministro de material desechable para endoscopia

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la contratación del suministro de reactivos, material fungible y cesión de equipos para las pruebas de identificación de especies microbianas de interés clínico para la espectrometría de masas MALDI-TOF y para la determinación de la sensibilidad de microorganismos patógenos, con destino a los hospitales de Can Misses, Inca, Manacor, Mateu Orfila y Son Llàtzer, dependientes del IbSalut.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes que el contrato tiene una vigencia de 36 meses con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo máximo de 24 meses más.

La identificación y la tipificación de microorganismos son fundamentales para hacer un diagnóstico microbiológico oportuno que haga posible tomar decisiones terapéuticas y tratar pacientes con infecciones por bacterias multirresistentes.

La técnica MALDI-TOF es una herramienta muy avanzada que se usa en los laboratorios de microbiología para identificar microorganismos (como bacterias y hongos) de forma rápida y precisa: se toma una muestra del microorganismo (por ejemplo, de un cultivo), se analiza su composición y el resultado es una especie de huella digital del microbio, lo que permite identificar el microorganismo en cuestión de minutos, mientras que antes se podía tardar días aplicando los métodos tradicionales. Este aspecto es fundamental para poder iniciar el tratamiento adecuado lo antes posible.

En resumen, según han explicado desde la Conselleria de Salud, el uso de esta técnica mejora la rapidez del diagnóstico, la precisión del tratamiento, la gestión de las infecciones hospitalarias y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

SUMINISTRO DE MATERIAL DESECHABLE PARA ENDOSCOPIA

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado la tramitación del acuerdo marco para contratar el suministro de material desechable para endoscopia y la cesión de equipos para los centros dependientes del Servicio de Salud por valor de 28,1 millones de euros. Este contrato tiene una vigencia de 12 meses, prorrogable por 36 meses más.

La endoscopia es una técnica médica de gran importancia para diagnosticar y tratar diversas enfermedades que requieren el uso de instrumentos especializados. En este contexto, el material de endoscopia de un solo uso es fundamental para garantizar la asepsia y evitar el riesgo de infecciones asociadas a la reutilización de instrumentos, lo que se alinea con las mejores prácticas de control de infecciones y prevención de enfermedades nosocomiales (adquiridas durante una estancia hospitalaria). Este aspecto es fundamental para mantener unos altos estándares de calidad en el cuidado de la salud.

Estos productos desechables cumplen las normativas y estándares sanitarios que exige el uso de dispositivos estériles y desechables en determinados procedimientos médicos. Ello no solo mejora la calidad del servicio, sino que, además, reduce significativamente los costes relacionados con la esterilización de equipos reutilizables y garantiza la disponibilidad inmediata de dispositivos para atender la demanda de los pacientes.