Autorizada la convocatoria para incorporar investigadores júniores de prestigio al sistema científico balear

Archivo - Un investigador en un laboratorio - CONSELLERIA M.A.A.P. - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la nueva convocatoria Talent Júnior 2026, destinada a la incorporación de investigadores júniores de reconocido prestigio en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Baleares.

En concreto, ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior, el Consell de Govern ha autorizado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, a tramitar el pago anticipado de hasta el 100% de las subvenciones de esta convocatoria.

Asimismo, Talent Júnior 2026 prevé la incorporación de cinco investigadores y cuenta con una dotación de 1,4 millones de euros, distribuidos entre los años 2026 y 2030.

La convocatoria permitirá incorporar investigadores con una trayectoria postdoctoral destacada para que desarrollen su actividad en grupos de investigación del territorio mediante contratos de cinco años de duración.

Los candidatos deben contar con entre tres y diez años de experiencia investigadora postdoctoral, una reputación científica consolidada y haber realizado actividad investigadora fuera de Baleares durante al menos dos años tras la obtención del doctorado.

Cada investigador seleccionado contará con una retribución mínima de 50.000 euros brutos anuales, así como con una ayuda de 20.000 euros para la puesta en marcha del proyecto de investigación y una ayuda adicional de hasta 5.000 euros para gastos de movilidad.

La Conselleria financiará el 75% de la retribución anual del investigador, mientras que el centro de investigación de acogida asumirá el 25% restante.