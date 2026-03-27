Autorizan un convenio con el Ministerio de Agricultura para recogida de datos estadísticos del sector agrario

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PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar actuaciones conjuntas en materia de estadística agraria, ganadera y pesquera durante el año 2026.

El convenio se formaliza cada año en el marco de la colaboración de las dos administraciones, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El acuerdo --que se enmarca en el Plan Estadístico Nacional 2025-2028 y su programa anual de 2026-- tiene como objetivo garantizar la coordinación entre administraciones, evitar duplicidades en la recogida de información y reducir la carga para los informantes.

Concretamente, el convenio permite la recogida de información en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas y mercados de productos agrarios, así como la validación y el tratamiento de los datos, con el objetivo de disponer de cifras fiables, comparables y útiles para la toma de decisiones en el sector primario.

Se incluyen operaciones estadísticas relevantes como la encuesta anual de superficies y rendimientos de cultivos, que permite conocer la producción agrícola, o los avances mensuales de superficies y producciones, que ofrecen información actualizada sobre los cultivos más representativos.

Además, también se recogerán datos sobre los efectivos de ganado, la producción ganadera o los precios agrarios, tanto semanales como anuales, así como indicadores económicos globales del sector.

El convenio está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una aportación máxima de 21.656 euros destinada a la ejecución de las operaciones estadísticas previstas. Por su parte, la Comunidad Autónoma aporta los recursos materiales y humanos necesarios para la realización de dichas tareas.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y refuerza la colaboración entre ambas administraciones.