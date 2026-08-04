Auxilian a una anciana desorientada en un autobús de Palma que no sabía volver a su casa

Un agente de la Policía Local de Palma, de espaldas, en la plaza de Espanya. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha auxiliado a una anciana que se encontraba desorientada en un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que no sabía volver a su casa.

Fue sobre las 21.00 horas del pasado viernes cuando un conductor de autobús y una ciudadana dieron el aviso de que una mujer de nacionalidad española y 77 años de edad estaba desorientada en la plaza de Espanya.

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia por la zona acudió al autobús, que se encontraba detenido junto al monumento al rey Jaume I y circulaba en dirección a la costa del Gas, ha informado el cuerpo municipal.

Los policías se entrevistaron con el conductor del autobús, quien explicó que la anciana llevaba ya tres vueltas completas al recorrido de la línea porque no recordaba dónde se encontraba su domicilio ni en qué parada debía bajar.

La mujer presentaba un fuerte estado de desorientación y síntomas compatibles con algún trastorno de memoria, ya que fue incapaz de aportar información básica para localizar su entorno familiar.

Mediante diversas indagaciones y comprobaciones en la base de datos del padrón de habitantes, se logró identificar a la mujer y averiguar su dirección de residencia.

De forma paralela, los agentes descubrieron que la hija de la anciana y otros familiares ya la estaban buscando de manera activa. Una vez confirmada la identidad y el domicilio, una patrulla trasladó a la mujer a su casa, ubicada en el barrio de Cas Capiscol.

Al llegar al lugar, la anciana fue recibida por diversos familiares, entre ellos su hija, a quien los agentes hicieron entrega de la mujer en perfecto estado de salud.