Avanza la declaración como bien de interés cultural inmaterial de la tela de 'llengües' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial ha iniciado el proceso para declarar como bien de interés cultural inmaterial (Bicim) de la tela de 'llengües', una decisión que ahora deberá aprobar el pleno del Consell de Mallorca.

El objetivo de esta medida, ha indicado la institución insular en un comunicado, es "proteger, preservar y garantizar la continuidad" de un patrimonio "vivo y profundamente arraigado en la identidad mallorquina".

Esta técnica artesanal, con la que los hilos se tiñen antes de tejerlos, se denomina ikat y constituye una "manifestación cultural única" que se mantiene viva gracias a los talleres tradicionales de la isla.

"Esta declaración supone un reconocimiento a uno de los elementos más emblemáticos de nuestra cultura y al trabajo de los artesanos que han sabido mantener vivo este oficio durante generaciones", ha subrayado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado la tela de 'llengües' como "un símbolo compartido por toda la sociedad mallorquina, presente en la vida cotidiana, en la decoración, en la moda y en la cultura visual".

"Con esta declaración damos un paso decisivo para garantizar que se transmita a las generaciones futuras y para protegerla frente a amenazas como las imitaciones industriales", ha incidido.

La técnica de la tela de lenguas está documentada en Mallorca desde el siglo XVIII y ha estado históricamente presente tanto en el ámbito doméstico como en la indumentaria y los espacios representativos.

El proceso de elaboración es artesanal e incluye fases como el teñido con reservas, el urdido y el tejido, que requieren una gran habilidad y un conocimiento especializado transmitido de generación en generación.