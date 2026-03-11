Avanza la modificación del plan urbanístico de Palma para implantar usos recreativos y ampliar la oferta de ocio

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la modificación puntual del plan general de ordenación urbana (PGOU) de la ciudad para implantar usos recreativos y así ampliar la oferta de ocio.

La medida ya fue aprobada hace un mes por la Gerencia de Urbanismo y, tras recibir el visto bueno del equipo de gobierno, será elevada al pleno para su debate y su eventual entrada en vigor.

Así lo ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles la portavoz municipal, Mercedes Celeste, quien ha defendido que esta modificación "corrige un vacío" del PGOU, es decir, el hecho de que no contempla "usos recreativos".

Según explicó en su día el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, se trata de una modificación puntual del planeamiento urbanístico para recuperar el uso recreativo de los sistemas generales públicos del municipio.

El regidor ya habló entonces de la necesidad de corregir un "vacío" del planeamiento, que en su momento "eliminó" la posibilidad de implantar usos recreativos en los sistemas generales, a diferencia del PGOU de 1998, que sí los contemplaba.

Por tanto, defendió, con la modificación propuesta se ajustará la normativa urbanística para recuperar este uso en los sistemas generales y se permitirá una mayor oferta de ocio "pública, diversificada y accesible para toda la ciudadanía".

"Esta modificación puntual es necesaria para poder recuperar el uso recreativo en los sistemas generales públicos del municipio, lo que posibilita, por ejemplo, la implantación del Jardín Botánico de Palma", explicó.

Estos sistemas generales permitirán tener funciones socioculturales, docentes, sanitarios, deportivos, administrativo, institucional, alojamiento dotacional, mercados municipales, equipamientos de economía social o recreativo, entre otros.