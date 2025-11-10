La avería de un autobús del TIB en la salida de la Intermodal provoca retrasos de más de una hora

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La avería de un autobús del TIB en la rampa de salida de la Estación Intermodal de Palma ha provocado retrasos de más de una hora que ya han sido solucionados.
Según han confirmado fuentes sindicales, ha sido sobre las 15.00 horas de este lunes cuando el citado autobús ha quedado varado en la salida.
Esta situación ha impedido que el resto de vehículos pudieran seguir con sus rutas y horarios establecidos, provocando retrasos de más de una hora.
No ha sido hasta las 16.30 horas, de acuerdo con las citadas fuentes, cuando los técnicos han solucionado la avería y se ha recobrado la normalidad.