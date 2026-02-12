El aviso naranja por fenómenos costeros seguirá activo este viernes en Mallorca y las Pitiusas

Temporal en la playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo este viernes el aviso naranja por fenómenos costeros en el sur y el Llevant de Mallorca y las Pitiusas.

Mientras que en Ibiza y Formentera estará en marcha entre las 12.00 y la medianoche, en Mallorca comenzará a estar activo a partir de las 16.00 horas.

En las tres islas se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de entre tres y cuatro metros de altura que, en ocasiones excepcionales, podrían oscilar entre los seis y los ocho metros.

En todas las islas, por otra parte, estará activo el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, que serán de 80 km/h y de hasta 120 km/ en las cumbres y los cabos de Mallorca y las Pitiusas.

Emergencias 112 de Baleares mantiene la alerta naranja --que corresponde al IG1 del Plan Meteobal-- por fuertes vientos y fenómenos costeros en Baleares.

El IG1 se activa cuando se prevé un fenómeno meterológico adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.