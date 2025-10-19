El avistamiento de un dron obliga a interrumpir temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión en una de las pistas del Aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El avistamiento de un dron ha obligado a interrumpir temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Palma la tarde de este domingo, ha informado Enaire.

Poco después el gestor de navegación aérea, en su cuenta de la red social X, ha señalado que Son Sant Joan ha recobrado la operatividad.

Desde Enaire han recomendado a las personas que tengan previsto tomar un avión en el aeropuerto de Palma esta tarde que consulten con las aerolíneas el estado de los vuelos.

Los controladores aéreos, en su cuenta de X, han alertado sobre las 19.00 horas del avistamiento del citado dron, que habría sido confirmado por al menos seis tripulaciones.

El incidente, han añadido, ha obligado a que determinados aviones hayan tenido que realizar esperas o desviarse a otros destinos.