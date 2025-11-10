El Ayuntamiento de Andratx abre la convocatoria para la Mostra de Teatre Amateur 2026

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha publicado las bases para participar en la Mostra de Teatre Amateur de Andratx 2026, una iniciativa que tiene como objetivo "fomentar y difundir el teatro no profesional".

La muestra se celebrará a lo largo del próximo año en el municipio y reunirá cuatro compañías seleccionadas de entre todas las propuestas presentadas, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

"El teatro se entiende como una herramienta de expresión y de trabajo en comunidad que aporta valores tanto a los grupos participantes como al público asistente", han destacado.

La convocatoria está dirigida a todas las compañías 'amateurs' de Mallorca, y también de fuera de la isla, que deseen presentar un espectáculo en catalán o castellano. Las representaciones se llevarán a cabo en el Teatre Sa Teulera de Andratx o en el Teatre de s'Arracó, y el Ayuntamiento pondrá a disposición de las compañías un técnico responsable para asistirlas durante las funciones.

El plazo para presentar la documentación estará abierto hasta el viernes 12 de diciembre de 2025 a las 14.00 horas, y las solicitudes podrán presentarse por registro electrónico o en el registro de entrada del Ayuntamiento.

Entre la documentación requerida figura una declaración responsable sobre las obligaciones tributarias, un dossier completo de la obra y la acreditación de los derechos de autor o su exención.

El comité de selección estará formado por el productor teatral Joan Porcel, Jaume Reus Frontera y el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Andratx, Miquel Àngel Marroig. Ellos serán los encargados de escoger las cuatro obras que formarán parte de la muestra, además de seleccionar cuatro suplentes.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la originalidad, la calidad del texto, la viabilidad técnica, la relevancia social y la capacidad de conexión con el público andritxol. Cada compañía seleccionada recibirá un premio de 1.800 euros, condicionado a la representación efectiva de la obra dentro de la muestra.