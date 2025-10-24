El Ayuntamiento de Andratx activa su nuevo Portal de Transparencia

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha el nuevo Portal de Transparencia para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública del Consistorio.

En el nuevo espacio se podrán consultar datos sobre la organización municipal, la gestión económica, los contratos, las subvenciones, las retribuciones de cargos públicos y otros apartados relacionados con la actividad institucional.

El Ayuntamiento ha destacado en una nota de prensa que con el portal da cumplimiento a la normativa vigente en materia de transparencia y "refuerza su compromiso" con la participación y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Igualmente, han explicado, el objetivo del portal es facilitar el acceso a la información pública de manera "sencilla, actualizada y comprensible", promoviendo una administración "más abierta y cercana a los vecinos del municipio".

El Portal de Transparencia se encuentra disponible a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Andratx y se irá actualizando de forma periódica con nuevos contenidos e informes de interés público.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha considerado que el portal es "una muestra del compromiso de este equipo de gobierno con la transparencia y la participación". "Queremos que cada vecino pueda conocer de primera mano cómo se gestiona su Ayuntamiento, con total claridad y accesibilidad", ha añadido.