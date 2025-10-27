El Ayuntamiento de Andratx destinará más de 200.000 euros a renovar las pistas de petanca de Sa Coma

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx invertirá cerca de 206.000 euros en renovar las pistas de petanca del polideportivo de Sa Coma, una actuación que ya ha comenzado y tiene un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio.

El proyecto contempla la remodelación y acondicionamiento de las pistas de petanca, la construcción de una cubierta sobre ellas y la creación de una edificación anexa que albergará aseos y otros servicios para los usuarios, con el objetivo de "modernizar las instalaciones y ofrecer un espacio más cómodo y funcional", según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

El regidor de Deportes del Ayuntamiento de Andratx, Lluís Toni Siero, ha supervisado este mediodía el inicio de las obras y ha destacado la relevancia de esta intervención para mejorar las instalaciones deportivas del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha añadido que estas obras "refuerzan" el compromiso del Ayuntamiento con el deporte y con la creación de espacios "adaptados a las necesidades de los vecinos, al fomentar la actividad física y el ocio saludable en el municipio".