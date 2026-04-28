El Ayuntamiento aprueba la adjudicación para demoler el edificio de la calle 31 de Diciembre manteniendo la fachada

Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha concedido este martes la licencia para la demolición parcial, con conservación de la fachada, y la posterior construcción de un edificio plurifamiliar en el número 27 de la calle 31 de diciembre.

Según ha informado en rueda de prensa el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, la obra contemplaba solo la alteración del interior del inmueble tras una petición para considerarlo como bien de interés catalogado. Aunque la solicitud se desestimó, el Consistorio alteró la obra original para mantener el aspecto de la fachada.

El proyecto fue aprobado hace un mes por la Comisión de Centro Histórico tras esta modificación de la versión original que ya contaba con una licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo desde noviembre de 2025.

El regidor ha explicado que la Comisión de Patrimonio concluyó, tras la petición de interrumpir las obras, que el edificio carecía de interés desde el punto de vista formal o estético. Más adelante, la comisión aprobó la demolición de forma definitiva a principios de abril.

Además de las 15 viviendas que se prevé construir en el interior del edificio, el inmueble contará con espacios para locales comerciales en la planta baja, así como aparcamientos y trasteros.