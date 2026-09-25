El Ayuntamiento de Marratxí alega que "no ha intervenido" en la adjudicación de las viviendas del Ibavi

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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marratxí ha aseverado que las viviendas del Ibavi habrían sido adjudicadas por la misma empresa pública de vivienda, por lo que el Consistorio "no ha intervenido de ninguna forma" en su reparto.

De esta manera han tratado de desmentir las acusaciones lanzadas por MÉS per Marratxí por, supuestamente, haber favorecido a familiares de los representantes municipales en la adjudicación de estas casas.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Marratxí ha indicado que el procedimiento se habría realizado "de acuerdo con las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos".

Respecto de la cuestión relativa al requisito de mínimo cinco años de residencia, han señalado que se trata de un requisito determinado por la normativa autonómica en materia de vivienda y que busca "priorizar el acceso en la vivienda pública de los residentes en el municipio".

De este modo, el Ayuntamiento "no habría intervenido de ninguna forma" en la adjudicación por parte de la Ibavi al hijo de un regidor de la corporación local y que, por la información obtenida, "llevaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023.

Respecto a la segunda persona a que hacen referencia las acusaciones difundidas por MÉS, el Ayuntamiento de Marratxí ha sostenido que no hay relación de parentesco del resto de adjudicatarios "con cualquier regidor del equipo de gobierno".

Finalmente, han recalcado que la solicitud de información a la que hace referencia MÉS --los ecosoberanistas afirman que habrían pedido saber quiénes eran los adjudicatarios-- "no tiene relación con estas adjudicaciones", por lo que "no puede utilizarse esta solicitud para insinuar que existe una irregularidad en estos procedimientos".

"El Ayuntamiento no considera aceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas y poner en cuestión la actuación de los cargos o empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos", han subrayado.