El Ayuntamiento de Marratxí reclama una gestión pública y sostenible del aeródromo de Son Bonet

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Marratxí ha aprobado una moción de MÉS que reclama una gestión pública y sostenible del aeródromo de Son Bonet y los aeropuertos de Baleares, con los votos a favor de todos los grupos municipales menos de Vox.

Según ha destacado la portavoz ecosoberanista en el municipio, Aina Amengual, este acuerdo "es un paso importante para recuperar Son Bonet para la ciudadanía y garantizar que su futuro se decida desde Marratxí, con criterios de sostenibilidad y justicia social".

La iniciativa solicita al Gobierno centrl que cumpla con el Estatut d'Autonomia e inicie el proceso para que el Govern pueda participar de forma efectiva en la gestión de los aeropuertos de interés general.

También pide que la futura gestión de Son Bonet garantice el uso público y sostenible de los terrenos, la rehabilitación de las instalaciones deportivas y recreativas existentes, la compensación para los vecinos afectados por el ruido y su consolidación como pulmón verde.

Igualmente, el pleno expresa su apoyo a la proposición de ley de MÉS per Mallorca y Més per Menorca para crear una autoridad aeroportuaria balear que permita una gestión propia y coordinada con criterios públicos, sostenibles y participativos.